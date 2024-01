Huit régions portent plainte contre la SNCF

Cette situation survient dans un contexte économique marqué par une forte inflation. En février 2023, l'Autorité de régulation des transports (ART) avait validé la nouvelle politique tarifaire de SNCF Réseau, non sans émettre des réserves. Parmi celles-ci, l'ART a noté que les tarifs avaient été fixés de manière non transparente et sans consultation appropriée des autorités organisatrices de transport.



Les régions demandent donc l'annulation des dispositions tarifaires de SNCF Réseau et de l'avis de l'ART. Les décisions du Conseil d'État, attendues pour février, sont cruciales, car elles pourraient influencer directement les coûts de transport pour les usagers des TER. SNCF Réseau, quant à elle, s'est abstenue de commenter cette affaire en cours d'examen.



L'affrontement entre les régions et SNCF Réseau soulève des questions majeures sur la gestion des services de transport public et le rôle des autorités régionales dans la définition des tarifs. Alors que les régions assument une part importante du financement des TER, elles s'opposent à des augmentations de coûts qui, selon elles, n'ont pas été établies de manière transparente et concertée. Cette bataille juridique met en lumière les tensions entre les impératifs financiers des opérateurs de transport et les responsabilités des autorités régionales envers leurs citoyens.