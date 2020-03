IATA : il faut 200 milliards de dollars pour sauver le transport aérien

Les compagnies aériennes font face à de sérieuses difficultés de trésorerie. Selon l'IATA, leur visibilité est de deux mois seulement. Par conséquent, l'association s'attend à une crise de liquidités : aucune recette, mais toujours des coûts. Les transporteurs les plus fragiles n'y survivront pas, alors que la période d'avant le coronavirus était déjà compliquée, entre guerre des prix sur les billets et prix du pétrole élevé.



L'IATA lance un appel aux États pour agir le plus rapidement possible pour soutenir le secteur. Les compagnies aériennes prendront tout ce qui est possible : prêts, garanties de prêts, allègement de charges sociales et d'impôts, aides directes. D'après l'organisation, ce sont 200 milliards de dollars d'argent public qui sont nécessaires pour soutenir les transporteurs…