IKEA : 1,2 milliard d'euros d'investissement en France

IKEA France prévoit également de renforcer son réseau d'entrepôts pour être plus accessible à ses clients. L'entreprise envisage ainsi d'ouvrir des centres de distribution supplémentaires à Toulouse l'année prochaine, et à Limay en 2026. Ce dernier, situé à proximité directe de la Seine, permettra de développer les livraisons fluviales pour les clients parisiens, un service déjà opérationnel depuis l'entrepôt de Gennevilliers depuis décembre 2022.



En matière de durabilité, IKEA maintient son engagement envers l'accord de Paris et continue de travailler à la réduction de son empreinte carbone. L'entreprise a déjà réussi à réduire son empreinte globale de 13,6 % tout en réalisant une croissance de 24,2 %. En France, IKEA produit déjà plus d'énergie renouvelable qu'elle n'en consomme et prévoit d'augmenter ses investissements dans cette direction. Un exemple concret est le projet d'un parc solaire à Langeron, dont la production annuelle est estimée à 23 GWh par an, l'équivalent de la consommation de plus de 6.000 ménages. Le projet devrait être opérationnel en 2024.