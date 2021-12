ING ferme sa banque de détail en France

Boursorama est particulièrement intéressée : la banque s'est fixée l'objectif d'atteindre 4 millions de clients d'ici 2023. Avec ING, elle mettrait la main sur un million de clients très facilement, accélérant ainsi l'acquisition de parts de marché en France. Par ailleurs, Boursorama et ING ont une clientèle aux profils assez proches : des personnes en général aisées et qui n'ont aucune difficulté à gérer leurs finances personnelles en ligne.



La Société Générale se dit prête à acquérir toute la banque de détail d'ING, exception faite des crédits immobiliers. Du côté du vendeur, c'est toute cette activité que l'on souhaite vendre. Les clients d'ING attendront donc de savoir à quelle sauce ils vont être mangés ! ING précise qu'ils continueront de bénéficier des services habituels de la banque en ligne : « Clients et partenaires seront informés individuellement avant tout changement concernant les produits et services ».