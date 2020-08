Ikea cesse de distribuer son catalogue papier dans les boîtes aux lettres

Ces opérations auront-elles le même impact que le catalogue papier ? Cela reste à prouver. La vraie inconnue sera l'intérêt que suscitera la version numérique. Durant le confinement, les Français ont renforcé leurs achats sur internet, l'habitude est prise et peut-être qu'Ikea a vu juste. Mais les résultats ne seront connus que dans quelques mois…



La filiale française indique dans un communiqué que « pour réduire l’usage du papier et s’inscrire dans cette volonté de mener une vie plus durable, le catalogue Ikea se présentera cette année avant tout comme un outil digital adapté aux usages d’aujourd’hui et aux besoins de chacun ». Le catalogue est disponible depuis le 8 août sur le site de l'entreprise, ainsi que dans les magasins physiques.