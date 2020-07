Ikea : des panneaux solaires seront vendus en France

Pourquoi ne pas profiter du soleil pour générer l'énergie nécessaire de la maison ? Beaucoup de propriétaires en rêvent, mais installer et gérer des panneaux solaires n'est pas une mince affaire.Le client ne pourra pas acheter des panneaux solaires en même temps qu'une bibliothèque Billy lors de sa prochaine visite dans un entrepôt bleu et jaune de l'enseigne. Le client devra suivre un parcours d'achat « simple », assure Ikea : il effectuera une simulation en ligne et se faire accompagner « de la visite technique jusqu’au service après-vente par les experts de Voltalia », selon les propos rapportés par Le Figaro Dans l'Hexagone, Ikea s'est associé à Voltalia, une filiale du groupe Mulliez, qui va donc prendre en charge tout le processus : d'abord un diagnostic gratuit visant à déterminer si la toiture de la maison est à même de supporter les panneaux solaires. Dans la foulée, l'expert de Voltalia évaluera l'économie potentielle à espérer sur la facture d'électricité. Enfin, l'entreprise s'occupera de la pose et aussi de l'entretien des panneaux.