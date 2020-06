Ikea rembourse les aides des États reçues pendant le confinement

Ikea a remboursé les aides versées par les gouvernements roumain et serbe pour couvrir les frais liés au chômage technique dans les magasins de l'entreprise, fermés en raison des mesures de confinement ces dernières semaines. Florin Citu, le ministre roumain des Finances, a ainsi remercié Ikea sur Facebook pour n'avoir pas utilisé les 860.000 lei (environ 177.000 euros) que son gouvernement avait attribué au groupe entre le 17 mars et le 12 juin. Ingka Group, qui possède la plupart des magasins jaune et bleu, a fait savoir qu'il allait reverser aux États les sommes perçues pour payer les salaires du personnel au chômage durant la fermeture forcée. « Notre objectif principal est de simplement rembourser le soutien généreux apporté par les gouvernements aux entreprises pendant cette période difficile », a expliqué Tolga Oncu, directeur des ventes de l'entreprise.



Outre la Roumanie et la Serbie, Ikea va aussi rembourser les aides financières en Belgique, en République tchèque, en Irlande, au Portugal, en Espagne ainsi qu'aux États-Unis. Dans son e-mail, le dirigeant ne fait pas mention de la France. Les magasins du géant suédois sont en phase de réouverture, suivant en cela le déconfinement progressif dans la plupart des pays touchés par le coronavirus.