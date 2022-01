Ikea va augmenter ses prix en 2022

Les meubles Ikea vont coûter plus cher en 2022, cette fois c'est officiel. Ingka, principal réseau de franchisés d'Ikea (il compte 400 magasins), a annoncé la mauvaise nouvelle : « Malheureusement, pour la première fois depuis que des coûts plus élevés ont commencé à affecter l'économie mondiale, nous allons devoir répercuter certaines hausses de coûts sur nos clients ». Jusqu'ici, Ikea avait absorbé dans ses marges la hausse générale des prix, mais au bout d'un moment, ce n'est plus possible.



Ingka explique que comme de nombreux autres secteurs, Ikea fait face à des contraintes « significatives » sur le transport et les matières premières qui tirent les coûts vers le haut. Et il n'y aura aucune pause tout au long de l'année 2022, selon les estimations. « Les perturbations sont attendues pour la plupart de l'année 2022 », ajoute le groupe.