Ikea va reprendre les anciens meubles

Ikea va lancer une initiative inédite : entre le 24 novembre et le 3 décembre, les clients pourront se faire racheter leurs anciens meubles. L'opération, baptisée « Buy Black Friday », sera lancée dans 27 pays. Les meubles repris seront recyclés et revendus, voire donnés à des associations « pour aider les personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19 », détaille l'entreprise. Ce sera un bon moyen de faire des économies sur des meubles qui auront bénéficié des réparations d'Ikea.



L'opération sera une première qui annonce un système de reprise pérenne : l'année prochaine, Ikea veut installer dans chacun de ses magasins un espace dédié à la reprise d'anciens meubles et à leur revente. Cet espace existe déjà, au Canada ou en Australie. Mais il s'agit d'expérimentations ; l'expérience « Buy Black Friday » marque la première fois qu'Ikea reprendra des meubles dans autant de pays. C'est aussi une nouvelle étape dans la conversion du groupe à l'économie circulaire.