Il est de plus en plus coûteux de prendre l'avion

La DGAC précise que l'augmentation est surtout portée sur les destinations vers l'Asie du Nord-Est. Sur le réseau international moyen et long-courrier, les tarifs demeurent en-deçà de ceux observés en 2019, avant la crise sanitaire. En revanche, entre la métropole et les départements d'Outre-mer, les tarifs flambent : +13,5%.



Et au départ des Outre-mer, les prix ont encore plus augmenté : +14,3%. Les quatre départements sont touchés, mais c'est surtout à partir de la Réunion que la hausse est la plus significative, puisqu'elle s'établit à +30%. Il faut toutefois noter que les niveaux des prix (en dehors de la Guyane) sont toujours situés sous ceux de 2019.