Il faudra attendre de longs mois avant les vaccins de Sanofi contre la COVID-19

Ces tests demandent du temps, et ce d'autant que les volontaires prêts à passer les essais risquent de ne pas vouloir participer : dans un groupe de test de vaccin, une partie reçoit un placebo. Une perspective peu enthousiasmante quand en face, les vaccins concurrents offrent une bonne réponse immunitaire. Par conséquent, le feu vert des autorités sanitaires pourrait attendre la fin de l'année, un an après l'homologation des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech.



Le partenariat avec Translate Bio donne les « pleins droits » à Sanofi pour l'ensemble des vaccins développés par le labo américain. Cela explique sans doute pourquoi le groupe français n'a pas voulu changer son fusil d'épaule, mais le contexte sanitaire est tel qu'il aurait sans doute mieux valu nouer un accord avec un autre partenaire plus proactif. À cela s'ajoute le fait que le vaccin plus classique, développé cette fois avec GSK, ne sera pas prêt avant la fin de l'année prochaine.