Il faudra maintenant demander pour obtenir des échantillons gratuits

Le 23 avril dernier, un décret d'application a été publié pour préciser l'interdiction de distribuer des échantillons gratuits sans demande explicite du consommateur, une mesure déjà établie dans le Code de l'environnement depuis août 2021. Ce décret vient donc apporter des clarifications nécessaires à une disposition qui était restée jusque-là peu effective en l'absence de modalités concrètes.



En théorie, depuis le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir, dans un cadre commercial, des échantillons de produits à un consommateur sans que celui-ci en ait explicitement fait la demande. Le décret vient finalement mettre en musique cette disposition, qui concerne principalement les produits non alimentaires, tels que les parfums et les crèmes cosmétiques, souvent distribués gracieusement dans les parfumeries, les magasins de cosmétiques ou encore dans les centres commerciaux.



Cependant, cette interdiction ne s'applique pas de manière absolue. Le décret stipule certaines exceptions, notamment pour les denrées alimentaires non emballées et les échantillons inclus dans les publications de presse, où la demande du consommateur est présumée. De plus, les professionnels ont la possibilité de communiquer avec les consommateurs pour les informer que les échantillons ne peuvent être remis que sur demande explicite. Cette mesure permet donc une certaine flexibilité et une adaptation en fonction du contexte commercial.