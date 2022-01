Il faut avoir plus de 100 milliards de dollars pour faire partie du top 10 des grandes fortunes

Un club select très fermé : c'est celui des dix plus grandes fortunes. En ce début d'année, ce club est encore plus lointain pour le commun des mortels, puisqu'il faut posséder un minimum de 100 milliards de dollars pour pouvoir en faire partie ! Il y a deux ans, seul Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, pouvait y prétendre. La crise sanitaire a profité à plein à ces magnats, la plupart étant impliqués dans le secteur des technologies.



Ainsi, c'est Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, qui trône en tête du classement avec 277 milliards de dollars. Son patrimoine, majoritairement composé d'actions de ses entreprises, a augmenté de 121 milliards en un an ! Signe du succès explosif des véhicules électriques de Tesla. En novembre 2021, son patrimoine avait même un temps dépassé les 300 milliards…