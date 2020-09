Il faut réformer les banques

Simplement de scinder les banques, de revenir, sans restreindre les libertés des marchés, au régime de séparation des métiers financiers que nous connaissions sous les Trente Glorieuses : des banques de dépôt et crédit bénéficiant comme aujourd’hui de la garantie de dernier ressort de l’État, expertes des marchés d’intérêt et de crédit, mais sans le droit de détenir des actifs industriels ou des actions en direct… Des banques d’affaires spécialisées dans les opérations en capital régulées, les instruments de pari, les options sur actions, sur indice, sur tout ce qui bouge… et sans collecte de dépôts et sans aucune garantie de la collectivité. Enfin, troisième secteur, des métiers financiers spécialisés, comme l’assurance, l’immobilier, la gestion collective, etc. chacun sous sa régulation et sans aucune garantie de l’État.

On peut, bien sûr, se contenter de réformer à la marge, d’interdire les conflits d’intérêts, de renforcer l’indépendance de l’AMF, de sanctionner enfin banquiers et commissaires aux comptes… Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets… Alors soyons plus clairs et plus fermes, scindons !

Vaste programme, noble ambition !