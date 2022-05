Il manque aux Français 490 euros par mois

Entre la guerre en Ukraine et la flambée de l'inflation, le pouvoir d'achat est en berne et les Français mettent en place des stratégies pour franchir ce cap difficile. 81% des consommateurs interrogés par Cofidis et CSA Research envisagent ainsi de réduire leurs dépenses, quand près de 7 Français sur 10 ont l'intention de changer leurs habitudes de consommation. Cela va passer par des économies sur le chauffage pour un quart d'entre eux.



23% vont réduire les achats sur les produits alimentaires, 20% tenteront de réduire les factures d'eau et d'électricité. Au-delà des produits et services essentiels, les consommateurs ont également l'intention de revoir certains achats : 55% d'entre eux entendent réduire les sorties, 45% les achats de vêtements, 41% les voyages, 38% les loisirs et 36% les produits culturels. Quant aux projets de vacances, d'achat d'un véhicule ou encore des travaux, ils sont 29% à envisager de les reporter ou de tout simplement les annuler.