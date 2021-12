Il n'y a pas eu de pénurie de jouets à Noël

Parmi ces solutions, payer plus cher pour approvisionner les rayons : le coût du transport maritime est beaucoup plus élevé, mais c'était indispensable pour avoir les marchandises à temps pour les fêtes. Le secteur dans son ensemble a su anticiper, et il en a l'habitude puisqu'il y a naturellement beaucoup d'importations. La production se réalise donc bien en amont de Noël.



Christophe Drevet dresse un bilan satisfaisant de la période. La tendance à fin septembre était bien orientée avec une hausse de 4% par rapport à 2020, et de 6% par rapport à 2019. Les tendances étaient également très bonnes au mois de novembre. Il relève toutefois un « petit tassement » début décembre, mais globalement « le marché s'est bien tenu ».