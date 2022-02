Il n'y aura pas de black-out de l'électricité cet hiver

Les prévisions sont « favorables », a annoncé RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. Le risque est « maîtrisé », a assuré Thomas Veyrenc, directeur de la stratégie et de la prospective de l'entreprise. Il prévient toutefois qu'il faut avoir en tête que la disponibilité du parc de production durant cet hiver est « extrêmement contrainte ». Plusieurs centrales nucléaires sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance.



Le parc français compte 56 réacteurs nucléaires. Au mois de février, entre 9 et 13 d'entre eux seront à l'arrêt, ce qui crée une pression sur la production d'électricité. Pour compenser, le gouvernement a relevé les limites d'utilisation des dernières centrales à charbon, dont la production est extrêmement polluante. Les prolongations d'arrêt de plusieurs réacteurs ne remettent pas en cause le diagnostic de la RTE pour la fin de l'hiver.