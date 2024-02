Il n'y aura pas de fusion entre Stellantis et Renault

Des spéculations provenant du quotidien italien Il Messaggero ont avancé l'idée d'une union entre Stellantis, géant franco-italo-américain de l'automobile, et Renault. Cette hypothèse, d'abord alimentée par des déclarations ouvertes à la consolidation de la part de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a été perçue comme une stratégie possible face à la concurrence accrue, notamment celle des constructeurs chinois.



Cette onde de choc médiatique a été rapidement contenue par une déclaration officielle de John Elkann, démentant toute intention de fusion avec Renault ou tout autre constructeur : « Il n'y a aucun projet à l'étude concernant des opérations de fusion de Stellantis avec d'autres constructeurs », explique-t-il dans un communiqué. Ce démenti vient rappeler la concentration de Stellantis sur son plan stratégique actuel, qui cherche à solidifier sa présence et ses performances sur le marché global, y compris sur le terrain italien.