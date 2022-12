Il ne devrait pas y avoir de coupures d'électricité en janvier

Il y aura de l'énergie pour Noël, et probablement aussi pour le mois de janvier. Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, a fait le point sur l'approvisionnement attendu pour les prochaines semaines et bonne nouvelle : le risque est passé du niveau « élevé » à « moyen » pour le premier mois de l'année prochaine. « La France aborde le cœur de l’hiver dans une situation plus favorable qu’au début de l’automne, et mieux préparée à faire face aux situations de tension », a expliqué Thomas Veyrenc, le directeur exécutif de l'entreprise.



Autrement dit, la France devrait échapper aux délestages tournants qui affecteraient des zones géographiques pendant un maximum de 2 heures. Un soulagement, sachant qu'il s'agit d'un des mois les plus froids de l'année. La prudence reste cependant de mise, car les capacités électriques du pays vont tout de même être mises sous pression.