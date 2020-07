Ile-de-France Mobilités gèle le paiement à la SNCF et à la RATP

Ile-de-France Mobilités a mis sa menace à exécution, en cessant ce mercredi 8 juillet de payer la SNCF et la RATP. Au premier semestre, l'autorité a versé aux deux entreprises publiques un total de 2 milliards d'euros, mais selon Valérie Pécresse, présidente de l'organisation et présidente de la région Ile-de-France, le service n'a été assuré qu'à 30% durant la période. La SNCF et la RATP auraient donc bénéficié d'un trop perçu de 600 millions d'euros. Pour parer au plus pressé, les deux opérateurs devront puiser dans leur trésorerie afin d'assurer leur mission de transport auprès des Franciliens. Et si la situation devait perdurer, les projets d'investissements seraient tout simplement gelés, prévient Valérie Pécresse.



Ile-de-France Mobilités réclame du gouvernement la compensation des pertes en lien avec la crise sanitaire. La région estime que le manque à gagner s'établit à 2,6 milliards d'euros pour cette année, une somme qui comprend 1,6 milliard pour les recettes perdues en raison de la fréquentation des transports en commun qui a brutalement chuté, ainsi qu'un milliard pour le versement mobilité. À l'heure actuelle, le gouvernement a proposé une compensation de 425 millions d'euros : un gouffre.