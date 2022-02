Iliad (Free Mobile) a fait une offre pour Vodafone Italia

Iliad s'est lancé avec succès sur le marché italien en 2018, en suivant à la lettre la même feuille de route qu'en France, celle des prix cassés. Carton plein : Iliad Italie revendique plus de 10% du marché ! Et la conquête des parts de marché n'est pas terminée, puisque l'opérateur est devenu un fournisseur d'accès à internet en janvier, là aussi avec des offres qui rappellent celles de Free en France.



Le marché italien est devenu très concurrentiel ces dernières années, avec le leader historique Telecom Italia pris en tenaille par des opérateurs très agressifs. Mais le temps de la consolidation est peut-être déjà arrivé. Car Vodafone cherche des candidats pour la reprise de son activité en Italie. Et cette opportunité intéresse vivement Iliad, qui a confirmé avoir fait une offre pour acheter l'opérateur. Cela lui permettrait de détenir un tiers du marché, pour un chiffre d'affaires combiné de 6 milliards d'euros.