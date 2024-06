Ils étaient 177, l'histoire des Français au Débarquement de Normandie

Parmi ces héros se trouvait également Alexandre Lofi, dont la bravoure et les exploits ont été mis en lumière dans un ouvrage publié par VA Éditions en 2022 . Alexandre Lofi a joué un rôle déterminant non seulement lors du débarquement, mais aussi dans la formation des premiers commandos marine après la guerre. Ancien membre de la Résistance française, Lofi s’est distingué par son courage et son dévouement inébranlable à la cause de la liberté. Son parcours exceptionnel et ses contributions essentielles à la libération de la France sont minutieusement détaillés dans le livre intitulé " Le Commandant Alexandre Lofi ".