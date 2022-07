Immatriculations d'entreprises : un bon mois de juin, un deuxième trimestre maussade

Ce sont les entreprises classiques qui ont tiré vers le haut le nombre d'immatriculations (+8,2%). Les micro-entreprises affichent une progression de 1,3%. Il n'empêche que ces progressions ne suffisent pas à rattraper les chutes d'immatriculations sur l'ensemble du trimestre. D'ailleurs, c'est le secteur du transport et de l'entreposage qui contribue le plus à la baisse et pour cause, il comprend la livraison à domicile qui avait connu un développement très rapide durant la pandémie.



Sur le premier semestre, ce sont 539.774 entreprises qui ont été immatriculées, soit 15.770 de moins que durant les six premiers mois de l'année 2021. Et sur les douze derniers mois, le nombre de créations d'entreprises recule de 2,9%, malgré certains secteurs plus en forme que d'autres : les activités financières et d'assurance ont ainsi enregistré une progression de 6,6% des immatriculations sur les douze derniers mois.