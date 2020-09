Immatriculations neuves : nouveau recul au mois d'août

Le bilan mensuel du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) pour le mois d'août est une déception. Le nombre d'immatriculations neuves a ainsi flanché de 19,8% le mois dernier, ce qui représente 103.635 véhicules neufs de particuliers. Malgré ce chiffre en très nette baisse par rapport aux rebonds enregistrés en juin (+1,2% par rapport à l'année précédente) et en juillet (+3,92%), les professionnels relèvent toutefois que la comparaison avec les mois d'août 2018 et 2019 n'est guère pertinente, en raison des changements de normes européennes pour l'environnement. Pour le CCFA, on retrouve un mois d'août « normal ». Par ailleurs, les commandes pour septembre sont qualifiées de « bonnes » et le troisième trimestre devrait être bien orienté.



Dans ce contexte, il est difficile d'apprécier les performances des constructeurs durant le mois d'août. La marque Renault, qui a bien profité de la fin de la prime à la casse en juillet, dévisse de 24,3% avec 14.162 immatriculations neuves. Dacia fait un peu mieux avec un recul de 6,4% (7.538 immatriculations). Peugeot, en première place du classement des constructeurs, encaisse une baisse plus modérée de 3,5%, avec près de 19.000 véhicules neufs. Citroën affiche un recul conséquent de 13,3% (11.190 véhicules).