Immigration : la France aura besoin de talents étrangers pour sa réindustrialisation

Dans une intervention sur Franceinfo, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a souligné l'importance cruciale des talents étrangers pour répondre aux défis de la réindustrialisation française. Lescure chiffre le besoin entre 100.000 à 200.000 talents étrangers dans les dix années à venir. Ces chiffres interviennent alors que le projet de loi sur l'immigration est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Le ministre invite à une réflexion plus nuancée sur l'immigration, en s'éloignant d'une vision stéréotypée souvent véhiculée dans les débats publics.



L'accent est mis sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles pour assurer le renouveau industriel, écologique et souverain de la France. Cette démarche inclut non seulement l'implication des jeunes des banlieues, où le taux de chômage est significativement plus élevé, mais aussi l'amélioration de l'emploi des seniors. Roland Lescure insiste sur l'importance de la formation et envisage la qualification de 800 à 900.000 personnes dans l'industrie sur la prochaine décennie.