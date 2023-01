Immobilier : Paris, ville la plus recherchée par les plus riches

La capitale française trône en tête des villes les plus recherchées pour leur immobilier chez les plus riches : cette année, Paris passe devant Austin, Tokyo, Miami et Genève qui étaient en tête du classement Barnes City Index en 2022 ! La cote parisienne a bénéficié de son patrimoine, de sa culture et de sa vigueur économique, selon le rapport relayé par Le Parisien. Et les Jeux olympiques de 2024 ne font qu'augmenter l'intérêt de Paris envers les plus fortunés.



Ce classement concerne les personnes qui possèdent un patrimoine dépassant les 30 millions de dollars d'actifs nets. La réouverture des frontières après la pandémie a permis d'attirer de nouveau la clientèle étrangère, en particulier les Anglais, les Allemands, les Belges et les Néerlandais pour ce qui concerne l'Europe. Mais ce sont les clients provenant d'Amérique du Nord qui restent les plus importants puisqu'ils représentent 63% des acheteurs étrangers (et 57% des dépenses).