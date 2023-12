Immobilier ancien : baisse historique des prix

En parallèle, le nombre de transactions immobilières a significativement diminué, tombant sous la barre du million de transactions au troisième trimestre. Selon Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), cette décélération des ventes est la plus forte depuis l'après-guerre.



La situation actuelle du marché immobilier ancien en France est donc marquée par une baisse inédite des prix et une réduction des transactions, en lien avec la crise du crédit et les modifications des politiques monétaires. Malgré ces changements, certains professionnels restent optimistes, ils anticipent une stabilisation et éventuellement un assouplissement des conditions de crédit. Cependant, d'autres experts, comme Thomas Lefebvre de Meilleurs Agents, préviennent que cette baisse des prix pourrait ne pas suffire à relancer le marché.