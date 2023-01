Immobilier : au Canada, les étrangers ne peuvent plus acheter de logement

Le parti libéral au pouvoir estime que les investisseurs étrangers sont responsables pour partie de la hausse des prix de l'immobilier. Résultat : pour les Canadiens, il est plus difficile d'acheter un logement. En moyenne, il faut actuellement débourser 630.000 dollars (environ 435.000 euros) pour acheter une maison au Canada, un chiffre en baisse par rapport à il y a un an (800.000 euros). Toutefois, dans certaines provinces canadiennes la pression immobilière est réelle.



Les non Canadiens ne représentent toutefois qu'une petite part des propriétaires de logements, d'après l'agence nationale des statistiques : 5% environ. Les experts du secteur pensent que le pays devrait plutôt mener une politique volontariste de construction de logements neufs.