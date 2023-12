Immobilier : baisse des prix et des transactions en 2023

Le Conseil supérieur du notariat a révélé que moins d'un million de transactions immobilières avaient été conclues en France entre septembre 2022 et septembre 2023, soit une baisse de 18 % en un an. Cette diminution, ramenant le volume des transactions au niveau de 2017, s'accompagne d'une baisse des prix, marquant ainsi une rupture par rapport aux hausses observées ces dernières années.



Le prix des appartements anciens a chuté de 2 % à l'échelle nationale, tandis que celui des maisons anciennes a diminué de 1,6 %, contrastant avec les augmentations de 8,1 % en 2022 et 9,1 % en 2021. Cette tendance générale cache cependant des disparités géographiques notables.