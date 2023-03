Immobilier : baisse des prix partout en France

Une baisse qui concerne également les zones rurales qui jusqu'à présent en raison de la crise sanitaire, tiraient le marché vers le haut. Elles accusent elles aussi le coup avec une baisse des prix de l'immobilier de 0,4%. Il faut en fait remonter à 2014 pour retrouver un tel phénomène. Il y a bien sûr des exceptions à la règle : à Nice, les prix ont augmenté de 0,7% depuis le début de l'année. En revanche, Marseille plonge de 0,4% alors que la cité phocéenne avait enregistré une hausse de plus de 11% en un an.



Lyon et Nantes, deux des métropoles les plus prisées en matière immobilière, encaissent le coup : les prix de l'immobilier y ont reculé de respectivement 2,2% et 2,4% depuis janvier. Un bol d'air frais devrait se faire sentir dans les prochains mois, avec la révision du calcul du taux d'usure qui va être plus proche des variations des taux d'intérêt. Mais cela risque de peser davantage sur le pouvoir d'achat immobilier…