Immobilier : chute des réservations de logements neufs

Le deuxième trimestre a enregistré une baisse importante dans la réservation de logements neufs, avec seulement 18.000 logements réservés, soit une chute de 39,9%, selon les données du ministère de la Transition écologique. Ce repli est plus prononcé pour les maisons (-44,9% sur un an), mais touche également les appartements (-39,5% sur un an). Les mises en vente de logements ont également baissé, atteignant 21.000, avec une baisse de 10,3% en un trimestre.



Cette baisse concerne particulièrement les zones denses, tandis que les petites communes ont connu une progression des mises en vente de 15,7%. Parmi les causes de la crise, on peut citer la remontée rapide des taux d'intérêt, la hausse des coûts de construction, et la diminution annoncée des aides à la construction neuve par le gouvernement. Des entreprises comme Bouygues et Vinci ont vu leur chiffre d'affaires dans l'immobilier reculer, avec des réservations de logements neufs en chute libre.