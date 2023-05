Immobilier : crise sans précédent du logement neuf en France

La situation actuelle dans le secteur du logement neuf s'explique par une baisse significative de la délivrance des permis de construire et le report ou l'abandon d'un projet de construction sur cinq. En parallèle, les ventes totales de logements neufs ont baissé de 34,3% par rapport au premier trimestre 2022, accentuant la pression sur un marché déjà fragilisé. Le nouveau dispositif fiscal Pinel+, instauré en 2021, est pointé du doigt comme une des causes principales de ce marasme. Ses critères techniques, mal rédigés, le rendraient presque inopérant, accuse la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).



Selon Pascal Boulanger, président de la FPI France, le gouvernement doit impérativement revoir certaines décisions prises en période de demande soutenue qui se révèlent aujourd'hui contreproductives. L'offre locative nouvelle, généralement portée par les investisseurs particuliers ou institutionnels, s'assèche. Au premier trimestre 2023, les ventes aux investisseurs particuliers ont chuté de 52,3%. Ces investisseurs, qui jouent un rôle crucial dans le lancement des programmes immobiliers, se font de plus en plus rares. Leur absence pourrait entraver le démarrage de nouveaux projets.