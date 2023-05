Immobilier : des assouplissements règlementaires envisagés face à la hausse des taux de crédit

Cependant, face à une inflation persistante, les banques centrales (la Fed américaine tout comme la BCE européenne) ont finalement rejeté l'idée de faire une pause dans le durcissement monétaire. Cela signifie que les banques pourraient perdre encore plus de clients potentiels pour le crédit. En conséquence, les banques sont prêtes à envisager des « dérogations » sur certains dossiers qui auraient dû être refusés selon leurs critères initiaux. Maya Atig a déclaré : « Dans le cadre des critères actuels et si les autorités nous y invitent, nous sommes prêts à discuter pour simplifier ces poches de dérogation sur les conditions d'octroi des crédits ».



Ces dérogations pourraient concerner les règles selon lesquelles les banques ne peuvent prêter qu'à condition que le taux d'effort, c'est-à-dire le montant total des dépenses liées à l'habitation rapporté aux revenus, ne dépasse pas 35%, et pour une durée maximale de 25 ans (ou 27 ans en cas de travaux préalables à l'emménagement). Reste à convaincre les autorités.