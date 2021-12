Immobilier : des taux d'intérêts toujours bas, mais une durée de remboursement qui s'allonge

L'observatoire Crédit Logement/CSA indique que le taux moyen des crédits immobiliers s'est maintenu à un niveau historiquement bas et ce, pour le huitième mois consécutif. Pour l'emprunteur, c'est une très bonne nouvelle naturellement, mais les chiffres de l'observatoire montrent aussi que la durée d'emprunt ne cesse d'augmenter : elle est désormais de 240 mois (20 ans), soit 7 mois de plus entre novembre 2020 et novembre 2021 (la durée était de 233 mois, soit 19 ans et 4 mois, il y a un an).



C'est du jamais vu, explique l'étude mensuelle. Et cette hausse de la durée des emprunts montre que les prix de l'immobilier grimpent : pour compenser cette hausse, les acheteurs doivent emprunter pendant plus longtemps. En bout de course, le coût du crédit est plus élevé, sachant que sur la durée le taux d'intérêt augmente. C'est tout bénéfice pour la banque, moins pour le client.