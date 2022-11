Immobilier : des taux toujours en surchauffe

Les crédits immobiliers sont de plus en plus difficiles à décrocher, et pour cause : leurs taux ne cessent d'augmenter. En janvier, ils s'établissaient en moyenne à 1,2% pour un crédit sur 20 ans. On dépasse allègrement les 2% actuellement, ce qui enchérit mécaniquement le coût de l'emprunt (auquel il faut ajouter des assurances et d'autres frais). Et ce n'est pas terminé, les professionnels parlent d'un taux qui atteindrait les 3% dans les prochains mois !



Chez Meilleurtaux, cité par Les Échos, on annonce une majorité de crédits à 2,3%. Une moyenne similaire observée chez le courtier Cafpi (entre 2,15 et 2,3%) pour des crédits sur 20 ou 25 ans. Et le seuil symbolique des 3% n'est pas si éloignée. Meilleurtaux annonce que ce cap pourrait être franchi dès le mois de janvier 2023 ou en tout cas au premier semestre de l'année prochaine.