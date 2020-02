Immobilier : des taux toujours très bas, mais les banques sont plus exigeantes

Depuis de nombreux mois, les emprunteurs bénéficient d’un taux d’intérêt moyen extrêmement favorable pour leurs acquisitions immobilières. Le mois de janvier ne fait pas défaut, puisque selon l’observatoire Crédit Logement/CSA, la moyenne s’est établie à 1,13%… Un chiffre identique à celui enregistré au mois de décembre. C’est légèrement plus que le plus bas historique de novembre 2019 (1,12%), mais malgré tout le crédit immobilier reste particulièrement bon marché. Les emprunteurs peuvent même espérer gagner du pouvoir d’achat, l’inflation étant supérieure ! Bien sûr, c'est en théorie puisqu’au coût du crédit, il faut ajouter celui des assurances obligatoires.



Les Français ont bien compris tout l’intérêt d’emprunter à ces taux très bas : l’an dernier, la Banque de France a calculé des encours à hauteur de 1 017 milliards d’euros. Ces taux d’intérêt faibles sont le reflet de la politique économique menée par la Banque centrale européenne, qui demeure très accommodante afin de favoriser l’activité et la croissance.