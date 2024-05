Immobilier : du mieux sur les taux des crédits, mais...

Le HCSF (Haut Conseil à la Stabilité Financière) joue un rôle clé dans le cadre réglementaire qui influence le marché du crédit immobilier, notamment par ses directives sur les conditions d'octroi de crédit. Bien que destinées à préserver la stabilité financière, ces réglementations sont souvent perçues comme des obstacles à l'accessibilité du crédit, particulièrement dans un climat d'investissement immobilier prudent.



La tension entre les besoins du marché et les impératifs de régulation a été illustrée par la récente tentative de réforme du HCSF, proposée par le député Lionel Causse. Malgré son retrait face à la résistance institutionnelle, cette initiative révèle l'existence d'un débat politique actif sur la nécessité d'assouplir les contraintes pour stimuler le marché. Entre autres choses, le député espérait faire sauter le blocage imposé par le HCSF sur le taux d’endettement des ménages qui ne peut pas dépasser 35 % du revenu disponible et qui bloque les ménages les plus défavorisés et les primo-accédants.