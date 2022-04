Immobilier : l'offre se réduit, les prix grimpent

Et sans surprise, les biens les plus touchés par cette pénurie, ce sont les maisons. Les Français, dont le quotidien a été soumis aux confinements et aux couvre-feux pendant deux ans, veulent acheter des surfaces avec un espace en extérieur. En variation annuelle depuis le début de la crise sanitaire, les annonces pour des maisons ont reculé de 13,8%, contre 4% pour les appartements qui demeurent toujours très recherchés.



L'offre se raréfie, ce qui signifie que les prix augmentent. C'est exactement ce qui se passe sur le marché immobilier : le prix des appartements a augmenté de 7,2% depuis le début de l'épidémie, ou encore 3,2% en un an. Pour les maisons, c'est encore plus élevé avec une hausse de 12,7% (ou encore 6,4% en un an).