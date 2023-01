Immobilier : la révision du taux d'usure aura lieu tous les mois

Par contre, le principe d'une mensualisation, un simple « ajustement technique », peut se justifier « s'il est souhaité par les professionnels du crédit que nous consulterons à cet égard ». Et c'est bien ce qui va se passer, à partir du mois de février ou de mars (il y a des adaptations techniques à réaliser). Le ministère de l'Économie a confirmé le changement suite à une réunion cette semaine avec les courtiers.



Cette proposition de mensualisation temporaire a donc été acceptée pour permettre, « en cette période de remontée rapide des taux, au taux d'usure de s'adapter de façon plus rapide et plus fluide à l'évolution des taux de marché ». Bercy ajoute que la mensualisation permettra le maintien de l'objectif de protection des emprunteurs confié au taux d'usure, « tout en évitant une situation où le taux d'usure deviendrait un facteur de rationnement de l'offre de crédit ». En janvier, le taux d'usure a été révisé à 3,57% pour les prêts de plus de 20 ans.