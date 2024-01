Immobilier : le DPE pas en phase avec la réalité

L’étude du Conseil d’analyse économique et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale a mis en lumière des lacunes importantes dans les Diagnostics de Performance Énergétique (DPE). Ces diagnostics, obligatoires pour la vente ou la location d'un logement depuis 2006, visent à évaluer la consommation d'énergie et l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'étude souligne un écart marqué entre la consommation énergétique théorique estimée par les DPE et la consommation réelle.



L'analyse, basée sur un échantillon de 178.110 ménages et utilisant des données bancaires pour évaluer la consommation réelle, révèle que la progression de la consommation d'énergie en fonction de la performance énergétique est beaucoup moins prononcée que ce que les DPE prévoient. Par exemple, un logement classé G consomme en réalité 85% de plus qu'un logement classé A ou B, alors que le DPE estime une consommation 560% plus élevée.



L'étude met en avant le rôle des comportements des occupants des logements dans cette divergence. Selon les auteurs, les habitants tendent à ajuster leur demande de confort thermique en fonction des caractéristiques de leur logement. Ainsi, dans un logement moins performant, les occupants réduisent souvent leur consommation énergétique pour des raisons économiques, tandis que dans un logement très performant, on observe un « effet rebond » où la consommation réelle dépasse les estimations.