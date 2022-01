Immobilier : le prix du mètre carré va franchir les 3.000 euros en moyenne

Si 2021 a été mi-figue mi-raisin pour de nombreux secteurs économiques, ce n'est pas le cas de celui de l'immobilier ancien. L'indice des prix immobiliers Meilleurs Agents révélé par Les Échos montre en effet qu'en moyenne, le prix du mètre carré se négocie à 2.993 euros. Et la barre symbolique des 3.000 euros ne devrait pas tarder à être franchie ! À cela s'ajoute le nombre de maisons vendues l'an dernier : 1,2 million, là aussi un record.



La crise sanitaire, ses confinements et couvre-feu ont eu comme conséquence de pousser de nombreux Français à trouver un logement plus grand, avec une ouverture vers l'extérieur, voire un jardin. C'est pourquoi le prix des maisons a augmenté de 6,3% l'an dernier, contre 3% « seulement » pour les appartements. Cette différence constatée entre maison et appartement est la plus importante jamais observée, d'après Meilleurs Agents.