Immobilier : le taux d'intérêt au-delà des 2%

L'observatoire a ainsi enregistré une durée de 244 mois (20 ans), ce qui n'avait jamais été observé par le passé. Les emprunteurs compensent la hausse des taux par un temps de remboursement plus long. La production de crédits est en forte baisse également : fin octobre, le recul s'établissait à 10,7% sur les douze mois glissants. « Le nombre de prêts accordés reculait de 12,9% », ajoute l'étude.



La Banque de France est d'ailleurs attendue au tournant. L'institution doit modifier le taux d'usure en janvier prochain : il s'agit du taux maximal que les banques ne peuvent dépasser, et il est de 3,05% pour un emprunt de 20 ans. Les établissements de crédit et les courtiers plaident pour une hausse significative, ce qui leur permettrait de prêter plus facilement.