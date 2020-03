Immobilier : les banques vont prêter plus facilement

Bruno Le Maire a accordé aux banques la suppression de ce qu'on appelle le « coussin contracyclique », autrement dit ces réserves que les autorités financières imposent aux banques pour faire face aux crises, comme l'explique Le Figaro . Sans ce « coussin », les banques ont les mains un peu plus libres pour attribuer des prêts non seulement aux entreprises, mais aussi aux ménages., même si les prêteurs sont toujours soumis aux règles édictés en décembre dernier par le Haut Conseil de stabilité financière.L'institution a recommandé que les banques cessent d'accorder des prêts sur plus de 25 ans, elles doivent aussi respecter un taux d'endettement inférieur à 33%. Des incitations qui sont intervenues dans un contexte de taux très bas et dans le cadre d'une politique monétaire particulièrement souple de la part de la Banque centrale européenne. Mais dans le contexte actuel, la suppression de ces réserves ne va sans doute pas changer les choses dans l'immédiat.