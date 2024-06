Immobilier : les maisons de campagne en perte de vitesse

L'engouement pour les maisons de campagne, suscité par la pandémie de Covid-19, semble s'être évanoui. D'après le dernier rapport de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FNSafer), les transactions pour ces biens ont chuté de 24,2% en 2023 par rapport à l'année précédente, marquant un véritable décrochage après le début du repli observé en 2022.



Ce phénomène n'est pas limité à une région spécifique mais s'étend sur l'ensemble du territoire national. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Normandie ont enregistré les baisses les plus significatives, avec respectivement -30,6%, -31% et -21,1% de transactions.



Les raisons de ce recul sont principalement liées à la flambée des taux d'intérêt des prêts immobiliers, qui ont quadruplé entre décembre 2021 et 2023. Cette augmentation a sérieusement affecté la capacité des acheteurs potentiels à financer leur projet immobilier. En moyenne, les taux de crédit pour un prêt sur 20 ans ont atteint environ 4%, rendant l'achat de maisons de campagne de plus en plus inaccessible pour de nombreux ménages.



En parallèle de la chute des transactions, les prix des maisons de campagne ont également diminué. Après six années consécutives de hausse, une baisse de 4,3% a été enregistrée en 2023. Bien que le prix moyen d'une maison de campagne reste supérieur à 200.000 €, cette diminution représente un changement notable dans le marché. Les propriétaires sont souvent contraints de revoir leurs attentes à la baisse faute de trouver des acquéreurs solvables.