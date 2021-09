Immobilier : les prix continuent d'augmenter, mais davantage en province

Les prix continuent de s'accentuer dans l'immobilier ancien au deuxième trimestre, d'après l'indice de l'Insee établi avec les notaires. Les logements ont ainsi collectivement augmenté de 5,9% sur un an, une hausse sensible sachant qu'au premier trimestre, les prix avaient déjà subi une progression de 6% par rapport à la même période l'an dernier. Il ressort de ce bilan trimestriel que les prix ont augmenté plus fortement en province qu'en Île-de-France.



En Île-de-France, les prix de l'immobilier ancien ont en effet progressé de 3,1%, contre 7% dans les régions. Au premier trimestre, la situation avait été inversée, avec des hausses de respectivement 6,3% et 4,8%. Et si l'on y regarde de plus près, ce sont les maisons qui ont tiré les prix vers le haut durant le printemps : ces derniers sont en effet légèrement plus élevés que ceux des appartements, ce qui est d'ailleurs une première depuis 2018, souligne l'Insee.