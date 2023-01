Immobilier : les prix pourraient baisser jusqu'à 10% en moyenne en 2023

Dans le contexte actuel, difficile de ne pas parier sur une baisse des prix de l'immobilier ancien en 2023. Si cela fera sûrement la joie des acheteurs, ces derniers ne sont pas pour autant au bout de leurs peines. Car les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, ce qui enchérit le coût du crédit et allonge les durées de remboursement des prêts immobiliers.



Au vu de ces conditions, le marché dans son ensemble (qui a bien profité des deux dernières années pandémiques) s'attend enfin à un fléchissement important. Century 21 et la Fnaim prévoient même une baisse des prix comprise entre 5 et 10% en moyenne cette année ! « Quand c’est trop cher, c’est trop cher », affirme Charles Marinakis.