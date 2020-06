Immobilier : les taux des prêts ont augmenté en mai

Néanmoins, l'observatoire relève que la hausse des taux est compensée par la durée moyenne de remboursement des prêts : « la remontée des taux de crédits et la poursuite des hausses des prix des logements ont été partiellement compensées par l’allongement des durées ». Une durée moyenne qui est de 230 mois en mai, soit un peu plus de 19 ans. Dans ces conditions, il est plus facile d'étaler une augmentation des taux des crédits immobiliers.



L'observatoire prévient également que le relevé pour le mois de mai a été réalisé alors que le niveau d'activité demeurait beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée. En mai, les banques ont accordé 40% de nouveaux prêts immobiliers en moins par rapport à l'an dernier. Et ce, même si le déconfinement a débuté le 11 mai. Les acheteurs restent prudents, même s'il est plus facile de visiter un bien et de l'acheter.