Immobilier neuf : les ventes en chute libre

Face à cette situation, le gouvernement, par la voix de Gabriel Attal, a promis un « choc d'offre pour le logement », une initiative accueillie avec un certain scepticisme par les acteurs du marché. Pascal Boulanger, président de la FPI, critique cette approche en soulignant que le véritable problème réside dans la demande, et non dans l'offre. Malgré un stock de logements atteignant les 102.000 unités en fin d'année dernière, le marché peine à absorber cette offre, avec des délais d'écoulement qui s'allongent significativement.



Les perspectives pour 2024 ne sont guère optimistes. Les promoteurs anticipent une année encore plus difficile, marquée par une baisse continue des demandes de permis de construire, faute d'acquéreurs. Cette situation est aggravée par un marché qui ne réagit pas aux fluctuations traditionnelles de l'offre et de la demande, avec des prix des appartements neufs qui stagnent, malgré une légère augmentation à 0,2 %, à 4.874 euros du mètre carré en moyenne.



Le secteur semble donc coincé dans une spirale négative, où les difficultés d'accès au crédit, les conditions de marché défavorables, et l'absence de mesures fiscales incitatives freinent toute tentative de relance. Les acteurs du marché, ainsi que les observateurs, restent attentifs aux prochaines mesures que le gouvernement pourrait proposer pour adresser cette crise profonde qui affecte non seulement les promoteurs immobiliers mais également les potentiels acquéreurs de logements neufs.