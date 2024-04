Immobilier public : le gouvernement accélère la vente de biens

Malgré ces avancées, la gestion du patrimoine immobilier de l'État fait l'objet de critiques sévères, notamment de la part de la Cour des comptes. Celle-ci pointe du doigt les « résultats décevants » et les « retards et carences » en matière de rénovation énergétique, ainsi qu'une organisation administrative jugée inefficace.



La volonté de réduire la surface occupée par agent de 24 à 16 mètres carrés d'ici 2032 semble se heurter à la réalité d'une politique immobilière peinant à concrétiser ses objectifs. En réponse, Thomas Cazenave propose la création d'une foncière immobilière de l'État, visant à centraliser la propriété et la gestion des biens pour en améliorer l'efficience. Ce projet, salué pour son potentiel de simplification, soulève des interrogations quant à son coût et sa mise en œuvre.



Le projet de foncière immobilière de l'État représente un tournant potentiel dans la manière dont les biens immobiliers publics sont gérés. En envisageant un modèle où un propriétaire unique loue les locaux aux différents ministères, le gouvernement espère encourager une utilisation plus rationnelle et économique des espaces, tout en promouvant la rénovation énergétique et la valorisation du patrimoine. Cependant, la mise en place de cette structure nécessite une analyse d'impact approfondie, ainsi qu'une réelle autorité pour surmonter les obstacles administratifs et financiers soulignés par la Cour des comptes.