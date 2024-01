Immobilier résidentiel : les prix devraient reculer cette année

En 2023, le marché de l'immobilier résidentiel ancien en France a enregistré une chute de 22% du nombre de transactions, atteignant 875.000 ventes, selon la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). Cette baisse suit une période de records en termes de ventes, soulignant un changement notable dans la dynamique du marché.



Les prix de l'immobilier ont suivi une tendance à la baisse, mais de manière contrastée à travers le pays. Paris et l'Ile-de-France, régions aux tarifs élevés, ont connu les diminutions les plus marquées, avec une baisse de 5,5 % à Paris, selon Century 21, ramenant le prix au mètre carré à 9.774 euros. En région parisienne, les maisons ont vu leur prix chuter de 5 %, et les appartements de 7,8 %. En revanche, en dehors de l'Île-de-France, les variations de prix ont été plus modérées, avec une stabilité pour les maisons en régions et une baisse de 1,5 % pour les appartements.



Malgré ces tendances générales, la situation varie significativement d'une ville à l'autre. Des agglomérations comme Bordeaux ou Lyon, où les prix avaient fortement augmenté les années précédentes, ont connu des baisses plus sensibles. Parallèlement, d'autres villes telles que Le Mans, Tours, Poitiers, Nantes, La Rochelle ou Annecy ont enregistré des hausses de 6 % à 7 %.